Nuova Igea Virtus stabile in vetta, vittoria anche per Siracusa e Taormina: le altre gare

Vince tre a zero la Nuova Igea Virtus sul campo del Real Siracusa e consolida la prima posizione quando mancano tre partite alla conclusione del torneo di Eccellenza. Vincono pure il Siracusa che ha superato cinque a zero il Città di Acicatena ormai retrocesso in Promozione mentre il Città di Taormina ha espugnato due a zero il campo del Santacroce che è ancora nella zona calda dei play-out. Siracusa e Taormina restano ad un punto dai barcellonesi.

La squadra guidata da Pasquale Ferrara dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa ha messo la partita nei giusti binari: a sbloccare la gara ci ha pensato Biondo, il raddoppio è arrivato grazie a Franchina mentre ha chiuso il match l’attaccante Medina. Famà e Lucarelli, invece, hanno regalato il successo al Taormina mentre ad AciCatena il Siracusa ha firmato una “”manita”. Il primo tempo si è chiuso con gli azzurri di Cacciola in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Benny Iraci. Nella ripresa l’attaccante Savasta di testa ha firmato il tris. Magia di Ficarotta dalla distanza per il poker siracusano mentre ha chiuso i conti il centrocampista Palermo.

Pari, uno a uno, tra Jonica e Città di Comiso mentre il Milazzo ha regolato due a zero la RoccaAcquedolcese. I mamertini in questo momento sarebbero salvi senza passare dai play-out ma il Santa Croce è distante una sola lunghezza. Successo esterno tre a uno del Mazzarrone sul campo della Nebros. Stesso punteggio per la Leonzio che ha espugnato lo “Scrofani-Salustro” di Palazzolo. Non si è presentato la Virtus Ispica, fanalino di coda del torneo, e che avrebbe dovuto giocare a Modica. Partita persa, multa e punto di penalità per gli ispicesi.

