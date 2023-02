Fedez definisce inutile il karate, la risposta dell'olimpionico avolese Busà: «Si alleni con me»

Le parole di Fedez scatenano una nuova polemica. In una puntata del seguitissimo podcast «Muschio selvaggio», che il cantante conduce in coppia con Luis Sal, il rapper milanese ha definito il karate «inutile», provocando la reazione di Luigi Busà, atleta siciliano originario di Avola e oro olimpico a Tokyo 2020: «Lo sport è come una canzone, può piacere o non piacere. Ma a Fedez dico: “Vieni ad allenarti con me”. Dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro».

Nel corso della puntata, Fedez aveva anche ironizzato sulle «mossette goliardiche», riferendosi sempre alla disciplina da lui stesso praticata da bambino: «Io sono cintura blu di karate - sottolinea Fedez - ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili, come a dare i pugni o pararsi in un certo modo. Sono delle mossette goliardiche».

Busà non ha perso tempo a spiegare l’importanza dello sport e della comunicazione: «Il karate è una delle più antiche arti marziali - scrive sui social il campione olimpico - che insegna la disciplina e il rispetto verso gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini - ha proseguito - per arrivare poi ai grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell'uguaglianza. Faccio questo video non per far polemica, ma per difendere il karate e non solo. Per difendere qualsiasi sport esso sia».

E dà una piccola lezione di comunicazione: «"Muschio selvaggio" è seguito da tante persone, e quindi il danno potenziale delle parole del cantante è ampio. Un ragazzino che ha come idolo Fedez potrebbe pensare che realmente il karate è uno sport inutile, e questo è terribile».

