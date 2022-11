Piscina di Siracusa, acqua fredda: le società di nuoto e sincronizzato rischiano di fermarsi

Acqua della piscina comunale Caldarella di Siracusa fredda e le società che fanno allenare i propri atleti alla Cittadella dello Sport rischiano di chiudere. La Syracusa Syncro, tramite la presidente della società Valentina Mauceri, ha detto basta. Ha sperato in questi mesi che qualcosa cambiasse ma visto che la situazione è rimasta immutata, con l'arrivo dell'inverno sta alzando le braccia, anche se sabato 50 atlete della Syracusa syncro Asd dovranno gareggiare al campionato regionale juniores. L’acqua fredda dell’impianto ostacola gli allenamenti in piscina e si sono anche verificati casi in cui gli atleti hanno subito malori.

“È arrivato l’inverno, in vasca ci sono 23 gradi, il Comune di Siracusa non ha comprato le caldaie promesse agli atleti - è lo sfogo su Facebook -. E a me non resta che chiudere dopo anni di sacrifici, di rinunzie, dopo anni di duro lavoro. Stamattina sono stata colta da grande disperazione per le mie atlete, per lo sport che amo da sempre”. "Da settembre l’acqua nella vasca dove ci alleniamo è al di sotto della temperatura prevista dalla legge. Solo per qualche settimana è stata buona. Io dicevo loro di allenarsi e loro lo hanno sempre fatto in silenzio, a volte congelando - ha raccontato -. Non vi dico i miei sensi di colpa. Non vi dico il dilemma quotidiano”.

La società rischia di chiudere i battenti, così come anche anche Cc Ortigia 1928, Aquatic club, Libertas Rn Siracusa, Sikelia Waterpolo, Fillipide e Ortigia Academy che hanno avviato una raccolta firme su change.org per chiedere al Comune di Siracusa di risolvere definitivamente il problema della temperatura dell’acqua.

La soluzione è una caldaia funzionante e al momento non cè alternativa di traslocare altrove perchè come spiega la Mauceri "il syncro ha bisogno di una vasca profonda e non ho alternative, non ho altre piscine dove allenare le mie atlete. Oggi sto pensando seriamente di chiudere, perché questa situazione non è giusta per le atlete ma non è giusta neanche per me che amo fare le cose bene e sono una persona corretta”.

