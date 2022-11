Pugilato femminile: argento alla siracusana Lombardo ai Campionati italiani

Federica Lombardo, 18 anni, campionessa siracusana di pugilato, ha conquistato una medaglia d'argento ai campionati italiani femminili. La competizione si è svolta a Mondovì, in Piemonte. La giovane aretusea, che veniva da un infortunio che l'ha tenuta ferma per sei mesi, fa parte del dream team giovanile delle Fiamme Oro di Siracusa, diretto dal maestro Diego Caldarella.

La pugile, categoria Youth 48kg, ha superato in semifinale una coetanea piemontese ed è approdata alla finale del 30 ottobre. Nell'ultima sfida, valida per il titolo italiano, la siracusana è stata sconfitta da Miri Rossetti Busa, atleta proveniente dalla Toscana.

«Ritengo che sia un match un po' rubato - afferma Federica Lombardo - in quanto la mia sfidante è stata richiamata più volte dal giudice di gara ma non le è stato tolto il punto. Sono contenta della mia prestazione ma volevo un'altra medaglia».

L'anno scorso, Federica ha subito un grave infortunio durante una competizione. Uno stop forzato che ha compromesso la sua preparazione atletica: «Mi sono rotta il ginocchio durante un match e sono stata ferma sei mesi - racconta la pugile -. Ho ricominciato a gennaio ad allenarmi».

18 anni, frequenta l'ultimo anno del Liceo Artistico dove si sta specializzando in video-montaggio. Ma nella vita non sembra voglia fare la videomaker: «Voglio continuare col pugilato -dice-. E' una passione che è nata per caso. Con un'amica siamo andati a fare una prova. Io volevo fare Zumba ma poi mi sono ritrovata sul ring grazie al mio attuale maestro, Diego Caldarella, che si accorse subito che avevo qualità per questo sport».

Un'attitudine che Federica Lombardo condivide in famiglia con la sorella Giulia, anche lei pugile. Un anno più grande di lei, è già tre volte campionessa italiana di pugilato femminile. Alla domanda "chi è più brava tra te e lei", la giovane atleta dimostra di aver già imparato, nonostante la giovane età, l'arte della diplomazia: «Io e mia sorella siamo diverse, lei è più picchiatrice io sono molto più tecnica».

Federica e Giulia, nel 2019, hanno vinto entrambe una medaglia d'oro in Russia nel torneo Ochigawa. Ai campionati europei dello stesso anno, in Romania, la più giovane delle due sorelle ha conquistato un'altra medaglia d'argento.

Esprime soddisfazione per la medaglia d'argento di Federica Lombardo anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia, che sul suo profilo facebook scrive: «Federica ci ha dimostrato che nonostante l’infortunio degli scorsi mesi, con costanza sacrificio e caparbietà, è possibile raggiungere grandi traguardi».

