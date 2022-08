"O lo sport o la scuola", ma lui si laurea e vince il mondiale Wako. E ora la dedica alla sua prof

"Suo figlio o sceglie lo sport o sceglie la scuola". Damiano Tramontana il giorno in cui la professoressa del liceo disse quella frase alla madre pensò che non doveva mollare e che un giorno avrebbe coronato tutti i suoi sogni. A distanza di qualche anno, il ragazzo di Francofonte, si è laureato ed è anche diventato campione del mondo dilettanti e campione del mondo professionisti Wako Kickboxing. L’azzurro, a fine luglio, si è aggiudicato la vittoria contro il portoghese Wilson Costa vincendo il titolo di campione mondiale full contact Wako Pro (-64.5 kg full contact).

Coronati i sogni della sua vita, il pensiero è andato indietro, alla sua professoressa, con tanto di dedica sui social. "Questa foto la dedico alla mia Professoressa di Liceo che, durante un consiglio di classe, disse a mia madre: 'Suo figlio o sceglie lo sport o sceglie la scuola'. Guardi Prof, in meno di 1 anno solare sono diventato campione del mondo dilettanti, campione del mondo professionisti e mi sono anche laureato".

Poi, il pensiero a quanti sono privi di incoraggiamenti o vengono scoraggiati: "Che questa immagine possa dare la carica a tutti coloro si trovano delle porte sbattute in faccia. Non permettete nessuno di dirvi cosa fare e cosa no. Seguite sempre i vostri sogni e trasformateli in obiettivi. Nessuno meglio di voi sa quanto valete. Avanti il prossimo adesso". Damiano è carico, pronto ai nuovi obiettivi.

