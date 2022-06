Pallanuoto, lutto in casa Sikelia Siracusa: è morto mister Pulvirenti

Lutto in casa Sikelia Waterpolo Asd Siracusa (pallanuoto maschile, serie C). È morto prematuramente l'allenatore Giuseppe Pulvirenti. Avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 16 agosto. Lo annuncia il club siciliano in una nota.

«È con profonda costernazione che ci troviamo costretti ad annunciare la prematura scomparsa del nostro mister Giuseppe "Puli" Pulvirenti - si legge nel comunicato - . Avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 16 agosto. Ci lascia troppo presto una persona straordinaria, maestro di sport e di vita, esempio di tenacia e grande combattente, valori che è riuscito a trasmettere nel corso della sua lunga carriera a tutti i suoi allievi».

La società lo ricorda con un suo recente post in cui Pulvirenti scriveva: «Tanti medici, fisioterapisti, infermieri, mi dicono che sono una persona speciale, e di essere da esempio per tutti. Io non voglio essere una persona speciale né essere da esempio. Desidero solamente di stare, non dico bene, ma di avere una condizione accettabile.. e con l'impegno e la professionalità ci arriverò. Si dice che la speranza sia l'ultima a morire. Tranquilli, quando mi dirà che la benzina è finita, risponderò che ha sbagliato auto...».

«Ebbene caro Puli - prosegue la nota del club - , tuo malgrado, una persona speciale e da esempio lo sei stata per tutti noi che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscerti. Non ti dimenticheremo mai.. A Marilena, Andrea ed Alessandra un immenso abbraccio».

