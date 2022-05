L'Albatro Siracusa batte l'Eppan in gara-3 e rimane in Serie A

L’Albatro Siracusa vince gara 3 in casa dell’Eppan e rimane in Serie A Beretta. I siracusani hanno superato 26 a 21 gli altoatesini. Dopo due pareggi prima a Rosolini e poi ad Appiano, quest’ultimo sabato sera, i ragazzi di Peppe Vinci (che ha sofferto in tribuna per squalifica) hanno conquistato questo pomeriggio la vittoria che vale la salvezza nei playout retrocessione del torneo di Serie A maschile di pallamano. L’ultimo posto ottenuto nella stagione regolare è già stato archiviato grazie a questa splendida impresa in terra altoatesina. Questa volta l’Albatro in gara 3 non ha concesso nulla in difesa, meno errori dai sei metri ed il solito portiere Randes che ha abbassato la saracinesca.

“Avevamo preparato queste tre partite – ha spiegato il tecnico Gianni Attanasio che anche oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Peppe Vinci– Ieri e oggi abbiamo messo in campo la nostra voglia di chiudere i giochi. Oggi (22 maggio), rispetto a gara 2, abbiamo sbagliato meno dalla linea dei sei metri. In porta Randes ha fatto quello che sa fare benissimo. Abbiamo studiato ogni singolo giocatore dell’Eppan, compreso il modo di tirare. Torniamo a casa consapevoli di aver meritato questa salvezza perché lungo tutta la stagione abbiamo dovuto pagare troppo alla sfortuna”. Raggiante a fine gara il tecnico Peppe Vinci che ha sofferto dalla tribuna. ”Lo avevo detto che avrei salvato la squadra – ha aggiunto Peppe Vinci – Questi ragazzi sono stati eccezionali. Siamo stati sfortunati per gran parte della stagione, ma la musica è cambiata con il rientro di Bobicic. Siamo contenti, abbiamo sicuramente compiuto un’impresa e lo abbiamo meritato".

© Riproduzione riservata