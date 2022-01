A Siracusa il Premio Santuario Madonna delle Lacrime di galoppo

Il pronostico del complicatissimo Premio Santuario Madonna delle Lacrime, corsa clou del galoppo di sabato 22 al Mediterraneo di Siracusa, passa per la linea della vincente Condizionata aggiudicata da Travelling Well, Melo Black e Hernan, con questi ultimi che hanno dato conferma di sé nell’HP, Memorial Gaetano Mazzarella, del 6 gennaio. Ricordiamo che l'allievo di Giuseppe Cannarella vanta ottimi riferimenti in corse di importanza, prima della sua scesa in campo siracusano, su distanze più corte di quella affrontata a Siracusa. Una paventata alternativa è Live On Stage, subito in evidenza alla prima uscita mediterranea, quando si impone su un Alfie Solomons, forte della sua condizione dopo recente vittoria. Insomma nulla di scontato, peraltro in una competizione dove la mina vagante della corsa è la novità Buridan, scelta principale del jockey Cannella. E se dovesse piovere un pochino gradirebbe anche Prestbury Park. Nessuno escluso, dunque.

L'inizio del convegno è previsto alle ore 14:10, con la prima delle 6 corse che presentano sulla sabbia anche un Premio Fontane Bianche da sviluppare con gli anziani sul doppio km, dove Sensazione Poy e Solare Orange sono i punti di riferimento, un Premio Ortigia sui 1800 metri del dirt in cui primeggia la linea di Sopran Midnight, Anjaal Secret e Secret My Love.

Ingresso con Green Pass Rafforzato e mascherine Ffp2.

