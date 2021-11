Pallanuoto, il Covid colpisce l'Ortigia Siracusa: due giocatori positivi

Il Coronavirus colpisce l'Ortigia Siracusa. Due giocatori della squadra maschile di pallanuoto, Christian Napolitano e Cristiano Mirarchi, sono risultati positivi. I due pallanotisti sono vaccinati e sono già stati sottoposti al protocollo di quarantena previsto dall'autorità sanitaria.

La società ha fatto sapere che, appresa della positività di due suoi atleti, ha sottoposto a tampone tutti i componenti della squadra e dello staff, nonostante l'ultimo contatto con Napolitano e Mirarchi risalisse a oltre 48 ore prima. Gli esiti sono stati tutti negativi, per cui la squadra svolgerà i consueti allenamenti e nei giorni che precedono il prossimo match di campionato, continuerà ad essere effettuata l'attività di screening.

I due giocatori, sabato prossimo, contro Trieste, non saranno, dunque, disponibili. "A loro va il nostro abbraccio più affettuoso - dicono dalla società -. Purtroppo, nonostante i vaccini e la massima disciplina da parte di tutto il gruppo Ortigia, il virus è riuscito ugualmente a fare breccia. Motivo in più per continuare a prestare attenzione e a monitorare, con tutti gli strumenti a disposizione, la salute dei nostri tesserati".

