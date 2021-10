Pallanuoto siciliana in lutto, è morto Mauro Lappostato: il tecnico del Tc Match Ball Siracusa aveva 63 anni

Pallanuoto siciliana in lutto per la scomparsa di Marco Lappostato, 63 anni, tecnico del Tc Match Ball Siracusa. La Federazione Italiana Nuoto della Sicilia ha pubblicato un post su Facebook per ricordare "le sue doti umane, oltre che professionali, ha avviato al nuoto e fatto crescere tantissimi giovani, a cominciare da Claudio Faraci, talento giunto alla ribalta in ambito nazionale e in azzurro".