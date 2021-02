Tennis, al "Great Ocean Road Open" avanti il siciliano Caruso insieme a Sinner e Travaglia

En plein tricolore con Jannik Sinner, Salvatore Caruso e Stefano Travaglia approdati al terzo turno del "Great Ocean Road Open", uno dei due tornei Atp 250 (dotato di un montepremi di 382.575 dollari) in programma in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park.

Sinner, quarta testa di serie, ha liquidato al secondo turno (per lui l’esordio) per 6-2 6-4, in appena 66 minuti di partita, l’australiano Aleksandar Vukic con una prestazione impeccabile, senza mai concedere palle-break, in quello che era il suo primo incontro dopo tre mesi di pausa. Prossimo avversario lo sloveno Aljaz Bedene, numero 13 del seeding.

Avanza anche Salvatore Caruso. Il 28enne di Avola, che all’esordio si era aggiudicato il derby con Andreas Seppi, ha eliminato per 6-4 6-7(2) 6-1 lo statunitense Tennys Sandgren, testa di serie numero 9, e agli ottavi troverà Miomir Kecmanovic (n.7 del tabellone).

A completare il tris azzurro è Stefano Travaglia che batte in rimonta Sam Querrey, decima forza del seeding, per 6-7(7) 6-3 6-4. Adesso se la vedrà con Alexander Bublik, ottava testa di serie. ITALPRESS

