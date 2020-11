Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa batte il Mladost Zagabria e si qualifica in Champions League

L’Ortigia si è qualificata ai gironi élite di Champions League, battendo oggi in finale nella piscina «Paolo Caldarella» di Siracusa la formazione croata del Mladost Zagabria.

Gol della vittoria di Massimo Giacoppo, a 42 secondi dal termine, in superiorità.

«Sono emozionato, siamo tra le prime 12 squadre d’Europa e questo mi riempie di orgoglio - ha commentato il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo -. Adesso il palcoscenico è solo dei giocatori, perché hanno compiuto un’impresa che rimarrà nella storia di questo club». Decisivo Stefano Tempesti: «Sono venuto a Siracusa per questo. Volevo rimettermi in gioco e dare il mio contributo per permettere a questa società di raggiungere obiettivi importanti. A questo punto puntiamo alla Champions League, perché vogliamo affrontare questa coppa a testa alta».

Infine il capitano Massimo Giacoppo: «Questa vittoria l’abbiamo ottenuta con la forza del gruppo. Arrivare alla quinta giornata, dopo partite di altissimo livello, e fare un quarto tempo come quello di oggi vuol dire che abbiamo messo qualcosa in più a livello emotivo e di cuore».

