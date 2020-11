Pallanuoto: Champions League: l'Ortigia Siracusa in finale per accedere ai preliminari

Saranno CC Ortigia-Mladost Zagabria e AN Brescia-VK Radnicki le finali per accedere ai preliminari di Champions League in programma domenica.

Nei gironi A in svolgimento a Siracusa, che determineranno l’accesso al raggruppamento con Olympiakos Pireo, Pro Recco, Jug Dubrovnik, Spandau Berlino e CN Marsiglia, il CC Ortigia ha pareggiato coi montenegrini del Primorac Kotor per 8-8 (3-2, 2-2, 2-1, 1-3) concludendo imbattuto il girone A1; successivamente la Mladost Zagabria ha pareggiato con gli ungheresi del Szolnoki Dosza per 18-18 (6-5, 6-3, 4-4, 2-6) chiudendo in testa il girone A2 grazie alla migliore differenza reti. La finale è in programma alle 13.

Nei gironi B in svolgimento a Budapest, che determineranno l'accesso al raggruppamento con Telekom Budapest, Zodiac Barceloneta, Waspo 98 Hannover, Jadran Herceg Novi e Dinamo Tblisi, l’AN Brescia ha sconfitto i greci del NC Vouliagmeni per 10-6 (2-2, 4-1, 2-1, 2-2) nel confronto diretto che valeva il primato del girone B2; i serbi del VK Radnicki hanno poi pareggiato con gli ungheresi padroni di casa dell’OSC per 9-9 (p1-1, 2-3, 4-2, 2-3) con cui si stavano contendendo il primato del girone B1. La finale è in programma alle 18. ITALPRESS

