Evolution Fight, Kickboxing e Muay Thai tornano in Sicilia: 7 siciliani in gara

Dopo un lungo stop causato dall’emergenza coronavirus torna in Sicilia, il 29 agosto a Rosolini, la grande Kickboxing e Muay Thai con l'evento Evolution Fight. Tre i titoli mondiali in palio e sette i siciliani che combatteranno.

Evolution Fight è uno degli eventi più importanti del panorama italiano per gli sport da combattimento. Il 29 agosto sarà la sua quattordicesima edizione, ma questa volta per il Covid-19 non vi sarà il grande pubblico a cui si era abituati. Infatti sono rigide le regole anti contagio adottate al fine di garantire la sicurezza di tutti.

A spiegare le misure prese è stato Bruno Botindari, maestro della nazionale italiana di Muay Thai e membro del consiglio dell’organizzazione Fight1, nonché organizzatore di Evolution Fight. Ecco cosa ha detto Botindari: “Abbiamo preso molte misure per garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. Innanzitutto da lunedì test sierologici per tutti gli atleti italiani e rispettivi maestri, invece per quanto riguarda gli stranieri dovranno sottoporsi al tampone con i propri coach. Durante i combattimenti vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina per arbitri e per chi starà agli angoli – anche detti secondi, normalmente composti dal maestro e altri tre componenti del team che assistono il fighter -. Il pubblico presente sarà dimezzato, saranno disposti i posti a sedere con il rispetto della distanza di un metro ed infine saranno presenti degli addetti alla sicurezza per evitare la formazione di assembramenti”.

Durante l’evento che si terrà il 29 agosto a Rosolini, alle ore 20, vi saranno ben tre match validi per il titolo del mondo e uno per il titolo italiano di Muay Thai. Precisamente vi saranno due titoli mondiali ISKA ed uno Lion Fight, quest'ultima è la promotion statunitense più importante nel panorama della Thai Boxe a stelle e strisce per l’appunto. Evolution Fight sarà trasmesso dalla emittente televisiva americana CBS Sport e da Rai Sport in differita nei 15 giorni successivi.

Bruno Botindari ha voluto ringraziare il comune di Rosolini e gli sponsor per la collaborazione: “Per l'organizzazione dell'evento in questo periodo delicato il comune fin da subito è stato a nostro favore, negli scorsi anni hanno visto che Evolution Fight contribuiva positivamente al turismo e all’economia del paese – dice il maestro della nazionale di Muay Thai -, così mi hanno dato l’appoggio. Il sindaco è stato molto meticoloso per le misure anti contagio, infatti un ringraziamento speciale va a lui ed infine ai miei sponsor che consentono di mantenere l’ingresso all’evento gratuito”.

Atleti celebri del panorama internazionale prenderanno parte all’evento, i siciliani che combatteranno sono sette tra cui l’ex campionessa di Kickboxing della promotion americana Bellator, Gloria Peritore.

I combattimenti di Evolution Fight saranno i seguenti: Cinzia Miglionico vs Luciana Germano, Kickboxing (categoria 55Kg); Patricia Axling vs Martine Michieletto, Muay Thai titolo del mondo ISKA (categoria 57Kg); Gino Coriolano vs Renato Ferrara, Kickboxing (categoria 78Kg); Roberto Oliva vs Antony Camilo vs Nicola Mammini vs Davide Congiu, Muay Thai torneo Lion Fight (categoria 60Kg); Ludivine Lasnier vs Gloria Peritore, Kickboxing titolo del mondo ISKA (categoria 52Kg); Nicolas Novati vs Samuele Portale, Kickboxing (categoria 70Kg); Michele Zocco vs Marco Scornavacca, Kickboxing (categoria 64Kg); Fayzali Gulomov vs Luca Guerrieri, Kickboxing (categoria 57Kg); Igli Shkurti vs Salvatore Blandizzi, Muay Thai titolo italiano (categoria 73Kg) e Ioannis Sofokleus vs Enrico Carrara, Muay Thai titolo del mondo Lion Fight (categoria 79.2 Kg). Inizialmente era previsto un altro incontro che vedeva protagonista il fighter siciliano Giuseppe Gennuso, ma l’avversario si è ritirato quindi il combattimento non potrà farsi.

