Calisthenics, al siracusano Emanuele Majeli il titolo di campione italiano

Il siracusano Emanuele Majeli conquista il titolo di campione italiano di "Calisthenics". La manifestazione nazionale si è svolta, lo scorso fine settimana, a Bardolino nel Veneto ed ha visto la partecipazione di 42 atleti. Il “Calisthenics” è uno sport nato una decina di anni fa, ideato inizialmente come allenamento da strada visto che non necessita di attrezzature da palestra per sviluppare muscolatura e forza.

L’obiettivo primario è il raggiungimento degli “skills”, e cioè figure e movimenti che vengono effettuati con la sola forza delle braccia in sospensione alla sbarra, alle parallele o anche sul pavimento, contrastando quindi la forza di gravità.

