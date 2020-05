Pallanuoto, Stefano Piccardo firma il prolungamento del contratto con l'Ortigia Siracusa

Prosegue l'avventura di Stefano Piccardo sulla panchina dell'Ortigia Siracusa. Il tecnico resterà per altre 4 stagioni sulla panchina dei siracusani.

È stato lo stesso circolo siciliano ad annunciare che il tecnico ligure, che era in scadenza di contratto, ha rinnovato fino al 2024. Piccardo siede sulla panchina biancoverde da tre stagioni, ottenendo ottimi risultati, anche storici: come un quarto e un quinto posto in serie A1, un quarto posto in Coppa Italia, una semifinale europea e la finale di Euro Cup, quest’ultima purtroppo annullata per via dello stop imposto dall’emergenza Covid-19.

A ciò si aggiunge anche la seconda posizione in classifica nella stagione attuale fino al momento della chiusura anticipata della stagione.

