Fase 2, a Siracusa riapre il campo scuola per atleti agonisti: le regole d'accesso

Domani riaprirà il campo scuola "Pippo Natale" di Siracusa. Lo ha deciso il sindaco Francesco Italia e secondo precise regole di sicurezza anti-coronavirus. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soci di quattro società sportive ammesse.

Redatti due regolamenti dalla situazione di emergenza: uno per l'articolazione dell’attività interna e uno per il trattamento dei dati personali degli atleti, che ad ogni accesso dovranno presentare un’autocertificazione per attestare di non essere in quarantena e di essere a conoscenza delle prescrizioni previste.

Le società ammesse sono: Milone, SiracusAtletica, Atletica Siracusa e Dresda nelle quali si annoverano atleti impegnati nella preparazione di appuntamenti internazionali o inseriti in programmi dalle rispettive federazioni; inoltre si sono dotate dell’occorrente per praticare sport in sicurezza al tempo del coronavirus.

«Nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità - spiegano il sindaco Italia e l’assessore Buccheri - l’apertura

del Pippo Di Natale in questa prima fase è riservata a chi svolge attività agonistica e ha la necessità di riprendere gli

allenamenti dopo 2 mesi di stop. È una forma di tutela verso gli atleti e le società che se ne prendono cura. Il passo successivo sarà la fruizione controllata del campo scuola anche agli amatori».

