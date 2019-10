Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa ospita i greci del Vouliagmeni in Euro Cup

L'Ortigia Siracusa affronterà domani, alle ore 15, alla Cittadella dello Sport, nell'andata dei quarti di finale di Euro Cup i greci del Vouliagmeni.

"Giocando ogni tre giorni – afferma Stefan Vidovic - non abbiamo avuto molto tempo per pensare al Vouliagmeni, perché abbiamo dovuto lavorare concentrandoci sempre sulla partita più ravvicinata. Ora è il momento di giocare contro il Vouliagmeni e quindi ci prepariamo per questa gara. Siamo un po' stanchi, perché il ciclo è impegnativo e c'è poco tempo per ricaricarsi, ma daremo il massimo. Spero tanto che il pubblico venga ad aiutarci e ci dia quell'energia in più che ci servirà per giocare questo match al meglio".

"Loro sono davvero una buona squadra – continua Vidovic - probabilmente più forte rispetto all'anno scorso. Giocano insieme da molto tempo, hanno due giocatori fortissimi come Afroudakis e il centro Vukcevic, oltre ad alcuni giovani talenti della pallanuoto greca che giocano con la nazionale. Insomma, sarà un confronto molto, molto difficile e dovremo dare il massimo per vincere e per passare il turno. Secondo me c'è grande equilibrio: abbiamo entrambe il 50% di possibilità di vittoria".

L'Ortigia viene dalla vittoriosa trasferta di Savona.

