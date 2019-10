Pallanuoto, derby siciliano a Siracusa: l'Ortigia ospita il TeLiMar Palermo

È tempo di derby siciliano in Serie A1 di pallanuoto. Domani pomeriggio, l'Ortigia Siracusa ospiterà, alle ore 15, il Telimar Palermo. Un match difficile, non solo perchè rappresenta il derby ma anche perchè i palermitani, reduci da due sconfitte in altrettante partite giocate, hanno voglia di cominciare a fare punti.

Gli uomini di Piccardo, primi in classifica e a punteggio pieno, però, partono favoriti anche se allenatore e giocatori stanno con i piedi per terra.

"Sarà una partita complessa, come tutti i derby del resto", dichiara Simone Rossi. "Loro saranno carichi perché vogliono fare punti. Sono una squadra organizzata, direi operaia, dove tutti fanno il proprio dovere. Hanno bravi giocatori, un buon tiratore come Saric, che ci ha già impressionato in precampionato, oltre a un buon mancino che sa andare anche al centro. Poi c'è Draskovic, che ha fatto molto bene in queste prime due giornate, un giocatore di spessore e di grande esperienza internazionale. Dovremo partire subito forte, stare vicini, fare un bel pressing a zona. Bisognerà essere subito incisivi, evitando di partire e trovarci sotto per due o tre a zero come è successo nelle prime due di campionato".

"Spero che la squadra continui a giocare con intensità come ha dimostrato di saper fare", dichiara il tecnico Stefano Piccardo. "Quello di domani sarà un match difficilissimo da giocare, per certi versi molto di più di quello di Busto Arsizio. Palermo è un'ottima squadra, ben strutturata, con tanti giocatori nuovi. Hanno giocato molto bene le prime due partite, pur perdendo. Credo che di questo ciclo di incontri che abbiamo affrontato finora - continua -, questo sia allo stesso livello di quello con il Quinto".

