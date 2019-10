Pallanuoto, l'Ortigia Siracusa a Busto Arsizio contro la Sport Management

Trasferta domani per l'Ortigia Siracusa che sarà di scena, a Busto Arsizio, contro la Sport Management. La partita avrà inizio alle 18. Si tratta della prima partita di una lunga serie che vedrà impegnata la squadra biancoverde tra campionato e coppa.

"Cominciamo questo ciclo durissimo con la Sport Management, una squadra che negli ultimi quattro-cinque anni è sempre arrivata nelle prime tre posizioni del ranking", dichiara Stefano Piccardo. "Ha perso alcuni giocatori ma - continua - rimane un'ottima formazione allenata da un allenatore di alto livello che l'anno scorso, a mio parere, è quello che ha ottenuto il risultato migliore in assoluto e ha espresso anche una bella pallanuoto. Non dimentichiamo che nella passata stagione hanno fatto la Final Eight di Champions League. Si sarà pure ridimensionata, ma è ugualmente una buonissima squadra che ci ha dato parecchi punti di distacco. Sarà un buon test per vedere dove possiamo arrivare e dove potremo migliorare in partite di livello come queste. Presumo che sarà un match giocato colpo su colpo per tutti e quattro i tempi".

Piccardo tiene sulla corda i propri giocatori e vuole la massima concentrazione. "Dobbiamo giocare una partita disciplinata. In fase offensiva dovremo cercare sempre di attaccare terminando ogni attacco con equilibrio. Questo - continua - è un aspetto fondamentale. Per quel che riguarda la fase difensiva, invece, bisognerà stare attenti ai loro esterni, come Damonte, che ha iniziato il campionato molto bene. E non solo. Perché loro hanno tanti giocatori di livello, hanno un campione del mondo come Dolce, e poi Lanzoni, Ravina, Mirarchi. Dovremo essere bravi a non far lavorare quelli che sono i loro punti forti".

