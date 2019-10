Torneo di Barcellona, l'avolese Caruso vince il titolo ed entra nei top 100

Doppio centro per Salvatore Caruso: il siciliano non solo ha conquistato il trofeo del "Sanchez-Casal Head by NH Hotel Group", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 46.600 euro che si è concluso sulla terra rossa di Barcellona, in Spagna, ma anche l’ingresso per la prima volta in carriera nei top 100.

In finale il 26enne di Avola, numero 110 Atp e quarta testa di serie, ha sconfitto per 6-4 6-2, in un’ora e 19 minuti di partita, lo slovacco Josef Kovalik, numero 208 del ranking mondiale, che in semifinale aveva stoppato Alessandro Giannessi.

Per Caruso si tratta del secondo titolo challenger su tre finali disputate: aveva perso quella di Biella nel 2017 con il serbo Krajinovic mentre aveva conquistato il titolo a Como nel 2018 battendo il cileno Garin. Grazie a questo successo da lunedì il siciliano salirà al numero 98 Atp, firmando il best ranking (numero 102 il primato precedente). Già assegnato il titolo del doppio: se lo sono aggiudicato sabato Simone Bolelli e lo spagnolo David Vega Hernandez. (ITALPRESS).

