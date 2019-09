Tennis, al torneo di Siviglia Caruso vola in semifinale

Salvatore Caruso ha centrato l'ingresso nelle semifinalidella "LVII Copa Sevilla", torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 69.280 euro che si disputa sulla terra battuta di Siviglia, in Spagna.

In un match terminato a tarda notte il 26enne di Avola, numero 120 del ranking mondiale e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto per 4-6 7-6(4) 6-4, dopo quasi due ore e tre quarti di partita, il 16enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 566 Atp, in gara con una wild card.

Oggi in semifinale il siciliano troverà un altro giovane tennista di casa, Alejandro Davidovich Fokina, numero 109 Atp e terza testa di serie: un solo precedente, favorevole al 20enne di Malaga che si è imposto al primo turno del challenger di Stettino lo scorso anno. Nell’altra semifinale derby di Spagna tra Jaume Munar, primo favorito del tabellone, e Carlos Taberner. ITALPRESS

