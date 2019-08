Canoa Kayak, il siracusano Burgo si qualifica alle olimpiadi di Tokyo

Il siracusano Samuele Burgo in coppia con il padovano Luca Beccaro si è qualificato alle Olimpiadi di canoa Kajak del 2020.

Il 21enne è attualmente numero uno in Italia e ha preso parte in questi giorni ai Campionati mondiali di Szeged (Ungheria) di K2 mille validi per i primi sette equipaggi come qualifica per l‘ammissione alle prossime Olimpiadi del 2020 in Giappone. Il siciliano, insieme a Beccaro, è giunto sesto ed ha staccato il pass olimpico.

Samuele è attualmente l’unico atleta siracusano che andrà a Tokyo.

