Siracusa, al via la stagione dell'Ortigia: iniziata la preparazione

È ufficialmente cominciata la nuova stagione per il Circolo Canottieri Ortigia. Ieri, nel tardo pomeriggio, staff tecnico e giocatori si sono radunati alla Cittadella dello Sport per iniziare la preparazione in vista di un'annata molto impegnativa che vedrà i biancoverdi combattere su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Euro Cup.

Proprio l'Euro Cup, con il girone di qualificazione in programma a Siracusa dal 13 al 15 settembre, sarà il primo importante impegno da affrontare. Una squadra rinnovata, quella che ieri, dopo i saluti della dirigenza, si è allenata in piscina agli ordini di Stefano Piccardo per una prima seduta dedicata prevalentemente al nuoto.

Presenti quasi tutti i componenti della rosa, compresi il portiere Stefano Tempesti e i nuovi acquisti La Rosa, Vidovic, Rossi, oltre al giovanissimo Andrea Condemi. Assenti giustificati Valentino Gallo, che sta terminando il suo impegno nel campionato maltese, e i tre azzurrini neocampioni d'Europa, Cassia, Ferrero e Francesco Condemi, rientrati ieri sera dalla Georgia e meritevoli di una settimana di riposo dopo le fatiche in Nazionale. Sorrisi, tanto entusiasmo e subito al lavoro per preparare quella che in tanti sperano possa essere un'altra grande stagione.

“Le sensazioni – afferma mister Piccardo - sono positive. Sono curioso di vedere la squadra lavorare. Questo è il mio terzo anno qui. Il primo anno e la prima fase della scorsa stagione abbiamo giocato a pallanuoto veramente bene. Se riusciremo a tornare a quel livello o a migliorarlo, allora potremo confermarci nelle prime quattro-cinque d'Italia. Anche altre società hanno lavorato molto bene sul mercato, tanto che squadre che l'anno scorso non erano nostri competitor, oggi lo diventano di diritto”. Sull'Euro Cup, Piccardo è molto realista: “Sarà il primo impegno, sarà in casa, e le insidie sono dietro l'angolo. Il sorteggio non è stato molto favorevole, ma noi lavoriamo per essere pronti”.

© Riproduzione riservata