Strafloridia, al via la gara podistica a Floridia

Manca poco a "Strafloridia", la gara podistica su strada inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come 9^ prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master. Domenica 1 settembre, dalle 10, si percorrerà il circuito cittadino all'interno dei quartieri Taverna e Stazione.

La gara si svolgerà su un percorso completamente pianeggiante e omologato dalla Fidal, con un giro da 2.5 chilometri che gli atleti dovranno ripetere più volte. Si tratta della prima edizione della manifestazione sportiva, organizzata interamente dall'Asd Floridia Running e patrocinata dal Comune di Floridia oltre che dalla Federazione Italiana Atletica Leggera e il Coni.

La gara del 1° settembre non è l'unico appuntamento con il running a Floridia: lo scorso 7 luglio, infatti, il sodalizio gialloblù aveva organizzato, nel quartiere Santuzzo, l'8° “Trofeo Città di Floridia”, gara su strada valida per il 14° Grand Prix Provinciale.

La “Strafloridia” prevede quattro giri del percorso (per un totale di 10 chilometri) per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (da SM a SM70 e da SF a SF55); le categorie da SM75 e oltre, e da SF60 e oltre, dovranno invece percorrere tre giri del percorso (7.5 chilometri in totale).

A fine gara spazio alla premiazione: al microfono lo speaker della manifestazione, Gian Paolo Montineri, e sul podio la consegna dei riconoscimenti, realizzati in ceramica artistica, al primo classificato e la prima classificata in assoluto. A seguire, la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria (sia maschile che femminile).

