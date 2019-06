Sicula Leonzio, Vito Grieco è il nuovo allenatore

Vito Grieco è il nuovo allenatore della Sicula Leonzio, ha firmato un contratto biennale. Lo ha reso noto la società siciliana. Nato a Molfetta (BA) il 6 febbraio del 1971, Grieco, nell’ultima stagione, ha guidato la Pro Vercelli portandola al quinto posto del girone A al termine della regular season e fino al secondo turno dei successivi play off. Da sei stagioni lavorava per la squadra piemontese, prima come collaboratore di Cristiano Scazzola in prima squadra, poi come allenatore degli Allievi, e per due anni come tecnico della Primavera.

Come calciatore, Grieco ha giocato in B e in C con le maglie, fra le altre, di Carpi, Bari, Fasano, Crotone, Modena, Catania, Spezia e Reggiana. "Da subito sono entrato in empatia con la Sicula Leonzio - ha dichiarato il nuovo allenatore - fin da quando ci siamo incontrati col presidente e coi direttori. Ci siamo dati qualche giorno e oggi abbiamo chiuso. Sono felicissimo e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione. Essendo sanguigno e meridionale, il girone "C" è un palcoscenico che mi stimola.

