Pallanuoto, da mercoledì la Nazionale italiana a Siracusa per un collegiale

Da domani la Nazionale italiana di pallanuoto sarà a Siracusa per iniziare gli allenamenti in vista dei campionati mondiali in programma a Gwangju dal 15 al 27 luglio.

Alla piscina "Paolo Caldarella" e negli impianti della Cittadella, i 18 giocatori convocati dal tecnico Sandro Campagna svolgeranno un collegiale di preparazione con doppie sedute quotidiane in vasca e in palestra. Gli allenamenti inizieranno domani pomeriggio e proseguiranno fino alla mattina del 20 giugno.

Nei prossimi giorni gli azzurri saranno raggiunti dalla nazionale greca, con la quale condivideranno la vasca e giocheranno un incontro amichevole il 19 giugno alle ore 19,30.

© Riproduzione riservata