Siracusa, le priorità: assetto societario e iscrizione al torneo

Nuovo assetto societario e iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sono queste le priorità del Siracusa guidato da Giovanni Alì anche se i tifosi iniziano a rumoreggiare per gli annunci che slittano di giorno in giorno. La stessa trattativa con la famiglia Percassi (che è proprietariaxdell'Atalanta), secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe lontana dal concretizzarsi.

Un altro gruppo avrebbe bussato alla porta del presidente Alì. Nelle prossime ore, come annunciato dallo stesso Alì, ci dovrebbero essere delle novità. La società starebbe comunque lavorando su più fronti: ampliare l’assetto societario come detto ed essere in regola con le scadenze di fine maggio e soprattutto con quella di fine giugno per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Sarà quindi di primaria importanza stabilire un budget iniziale con il supporto più o meno grande di “sponsor ”: evitare di commettere gli errori fatti nella passata stagione e che hanno fatto stare con il fiato sospeso fino all’ultimo la tifoseria del Siracusa, così come raccontato da Francesco Gallo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

