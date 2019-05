Val d'Anapo-Sortino, il catanese Caruso vince sulla Osella-Honda e stabilisce il record

Luca Caruso ha conquistato l'edizione numero 35 della storica gara in salita "Val D'Anapo-Sortino" che si è corsa ieri e sabato nel siracusano. Il pilota catanese, su Osella Pa 2000 Honda, ha dominato le due manches ed è riuscito pure nella gara 1 a firmare il record sul tracciato fermando il tempo su 3'14.17.

Ad organizzare la kermesse l'Aci di Siracusa, l'associazione Siracusa Promotor Sport ed il comune di Sortino. La gara era valida come prova del Trofeo italiano velocità montagna sud e per il campionato siciliano per auto moderne e storiche.

Caruso nella seconda manche ha concluso i 5 chilometri e 750 metri in 3'18'92. Distanziato di 12'' Luigi Fazzina su Osella Pa 21 Jrb.

"Non riesco a contenere l'emozione per il risultato - ha spiegato il pilota etneo - in gara 2 è stato molto difficile mantenere la concentrazione necessaria per la vittoria finale, in prova abbiamo testato le regolazioni e confermato alcune scelte, in gara abbiamo attaccato a fondo ed è arrivato questo successo che condivido con la squadra e con chi mi ha immediatamente dato fiducia".

