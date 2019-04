Tennis, il siciliano Caruso al via al torneo dell'Estoril: giocherà contro Krajinovic

Salvatore Caruso farà il suo esordio domani, martedì, nel tabellone principale del "Millennium Estoril Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sui campi in terra rossa dell’Estoril, in Portogallo.

Il 26enne siciliano di Avola, numero 152 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, troverà dall’altra parte della rete il serbo Filip Krajinovic, numero 77 Atp, reduce dalla finale di Budapest persa contro Berrettini: il 27enne di Sombor ha vinto l’unico precedente disputato in occasione della finale del challenger di Biella due anni fa.

Proprio il vincente di questo match sarà l’avversario d’esordio di Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale e seconda testa di serie: il 31enne di Arma di Taggia, atteso al rientro dopo il trionfo a Montecarlo e il successivo forfait a Barcellona per il problema muscolare alla coscia, entrerà in gara infatti direttamente al secondo turno.

A guidare il seeding è il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, numero 8 del ranking mondiale, che precede appunto Fognini. ITALPRESS

