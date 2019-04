Pallanuoto, dopo il ko a Roma l'Ortigia pensa già al derby contro il Catania

È già tempo di pensare al derby per l'Ortigia che sabato prossimo ospita il Catania nel massimo campionato di pallanuoto. Dopo la sconfitta per 12-7 rimediata a Roma, i biancoverdi stano rifiatando ma la testa è già al match di sabato prossimo che, a questo punto, diventa fondamentale in vista dell'accesso alla Final Six.

Da valutare le condizioni di capitan Giacoppo che già nel match di Roma è sceso in acqua in condizioni fisiche precarie.

L'atleta ha accusato problemi alla schiena ed è dovuto ricorrere alle punture per poter giocare. "È già un miracolo che sia sceso in acqua", ha detto il tecnico dell'Ortigia Stefano Piccardo. "Nonostante questo, c'è stato un momento in cui siamo rientrati in maniera seria nella partita, spendendo tanto per rientrare, però poi abbiamo perso in fisicità e attenzione, commettendo errori banali e fallendo la palla del meno 2 e del meno 1. In ogni caso, va dato anche merito alla Roma".

Tornati a casa, si pensa al derby. "È quella la partita da non sbagliare - dichiara -. Quindi, ora testa al derby".

