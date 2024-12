Migliaia di fedeli celebrano la Festa di Santa Lucia a Siracusa

Decine di migliaia di fedeli hanno partecipato alla festa di Santa Lucia a Siracusa. Una splendida cornica di fedeli a conclusione dell’Anno Luciano indetto dall’arcivescovo Francesco Lomanto.

Stamattina la celebrazione in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, nel corso della quale è stato letto il messaggio inviato da Papa Francesco. Poi una piazza Duomo gremita ha accolto l’uscita del simulacro argenteo.

«Non smettiamo di guardare lontano con lo sguardo della speranza, con il coraggio della carità, con la forza della fede che insieme a Santa Lucia professiamo in Gesù Cristo che viene nella nostra vita - ha detto l’arcivescovo Lomanto nel suo discorso dal balcone -. Le parole di Papa Francesco sono per tutti un monito a non ripiegarci in noi stessi, a non cedere alla tentazione dello sconforto, a scegliere sempre il bene nella forma e nella sostanza, senza dare mai neanche il più piccolo spazio al male, rigettando ingiustizie e iniquità. Dire no al male e alla prepotenza, vuole dire guadare e agire con gli occhi benevoli e purificati dalle lacrime. In questi giorni Siracusa piange per l’efferato delitto accaduto con inaudita violenza nelle strade della nostra città. Siracusa piange col sangue versato da Santa Lucia, con le lacrime della Madonna, ma anche col dolore delle mamme e dei papà che inermi vedono l’inutile e disumana violenza».