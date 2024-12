I funerali di Marco a Carlentini, i compagni di scuola: «Non ti dimenticheremo mai amico nostro»

Silenzio e volti rigati dalle lacrime. C’erano tantissimi studenti, compagni di scuola, amici della famiglia e le istituzioni per i funerali di Marco Floridia, 18 anni, appena compiuti, deceduto mercoledì scorso in un incidente stradale in via Madonna delle Grazie a Carlentini.

Alla esequie hanno partecipato anche i sindaci di Carlentini, Giuseppe Stefio, e di Lentini, Rosario Lo Faro, la dirigente scolastica dell’istituto superiore Nervi – Alaimo, Giusy Sanzaro e i docenti. Nel corso dell’omelia, don Salvatore Siena, parroco della chiesa Madre, ha sottolineato che «in questo momento dove una comunità piange un proprio figlio c’è bisogno di silenzio e preghiera. È una tragedia – ha detto - per la nostra comunità, affidiamo tutto alla nostra patrona e alla preghiera».

Alla fine della messa il ricordo, tra le lacrime, della sorella gemella e dei compagni di classe. Un ragazzo come tanti, allegro e spensierato che si stava preparando per gli esami. Uno studente serio, riflessivo e con tanta voglia di fare. Il corteo funebre, dopo la messa, ha raggiunto l’area antistante l’istituto tecnico industriale dove gli studenti hanno reso omaggio a Marco per l’ultima volta.