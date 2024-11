I funerali di Margaret, l'arcivescovo: «Solo la Parola del Vangelo può donarci la consolazione»

«Solo la Presenza di Gesù può rianimare la speranza in noi. Solo la Parola del Vangelo può donarci la vera consolazione dello Spirito. Solo la fede può restituire la forza della vita e il coraggio creativo di andare avanti nel cammino dell’esistenza e nella via di Dio». Lo scrive monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, in un messaggio inviato ai genitori di Margaret Spada, che è stato letto da don Maurizio Pizzo durante i funerali nella chiesa Madre di Lentini.

«Per questo - esorta il presule - vi invito a confidare sempre, in tutto e ogni giorno di più, in Colui che Margaret già contempla. Vi assicuro la mia vicinanza, la mia comunione spirituale e il mio ricordo al Signore. Vi abbraccio con viva cordialità e vi benedico con paterno affetto».