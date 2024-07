Una ballerina siracusana alle Olimpiadi di Parigi: Serena Marchese protagonista della cerimonia di apertura

Una ballerina siciliana protagonista della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi 2024. Stiamo parlando di Serena Marchese, artista di Siracusa, 24 anni, già nota per aver partecipato ad Amici di Maria de Filippi. Serena ha raccontato la sua esperienza, magica ed emozionante. «Tramite social, era febbraio, vengo a conoscenza dell’audizione per questo evento - dice Serena - in quel periodo ero impegnata con il tour della Divina Commedia Opera Musical.

Appena terminato il tour a marzo, non ho esitato a prenotare i biglietti aerei diretti a Parigi per aprile. Ero entusiasta, non solo per l’audizione in sé ma, anche perché sarebbe stata la mia prima volta a Parigi, città che sin da piccola amavo per la sua innata magia e romanticismo che si respira nell’aria. Ero felicissima che la mia passione mi avesse portato proprio lì - continua la ballerina - È stata davvero un’audizione bella e stimolante per me. D’altronde era il mio primo casting all’estero quindi, potermi confrontare con ballerini provenienti da tutto il mondo, è stato soddisfacente e costruttivo. Al di là di come sarebbe andata, ero soddisfatta del lavoro appreso in sala quel giorno».