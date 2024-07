A soli 35 anni è morto Luca Scatà, l'agente di Canicattini Bagni che uccise il terrorista autore della strage di Berlino

Grande e unanime cordoglio ha suscitato, in tutta Italia, la morte prematura, a 35 anni, dopo una lunga malattia, di Luca Scatà, il poliziotto di Canicattini Bagni medaglia d’oro al valor civile, che nel 2016 fermò il terrorista Anis Amri, in fuga dopo un attentato a Berlino, uccidendolo a Sesto San Giovanni in un conflitto a fuoco in cui rimase ferito un collega, Christian Movio (anch’egli Medaglia d’oro al Valor Civile). La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. «La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore ci lascia un grande vuoto», ha detto. «Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace», ha aggiungo.

Il conflitto a fuoco avvenne il 23 dicembre 2016 proprio a Sesto, dove l’uomo era giunto da Torino in fuga, dopo avere attraversato la Francia, quattro giorni dopo l’azione terroristica avvenuta in un mercatino di Natale a Berlino il 19 dicembre. Lì con un un camion (Amri uccise l’autista) investì e assassinò 12 persone (tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo), ferendone 56, in un attentato che venne rivendicato dall’Isis.