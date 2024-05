Avola, intitolata una piazza al piccolo Di Matteo: alla cerimonia anche il presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo

Una piazza dedicata al piccolo Giuseppe Di Matteo è stata inaugurata stamane (21 maggio) ad Avola, alla presenza di Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia nazionale, e del prefetto di Siracusa, Raffaella Moscarella. Il sindaco Rossana Cannata ha accolto l’appello di don Fortunato Di Noto e di padre Maurizio Patriciello di dedicare una via o un piazza ad un bambino innocente e a tutti i bambini vittime della criminalità.

«La scelta di intitolare la piazza al bimbo barbaramente ucciso da Cosa Nostra - ha detto il sindaco Cannata - era stata presa lo scorso anno in un giorno non a caso: il 21 marzo, primo giorno di primavera e Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Perché questo luogo possa essere fulcro non soltanto dell’intera zona, le cui vie sono intitolate ad altre vittime della mafia, ma di tutta la città, per rafforzare quindi la memoria e l’affermazione della legalità. Un modo per poter ribadire l’impegno della comunità avolese al rifiuto delle violenze e delle oppressioni criminali».