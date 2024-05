La benedizione di Papa Francesco alla chiesa di Noto

Benedizione di Papa Francesco alla Chiesa netina. È attraverso un messaggio augurale indirizzato al vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo (nella foto), che il Santo Padre lo ha rivolto all’intera comunità diocesana.

Il messaggio, in occasione del 180° anniversario di fondazione della Diocesi di Noto nata il 15 maggio 1844.

Papa Bergoglio, rivolgendosi al vescovo Rumeo, ha esortando la comunità diocesana «a fare memoria del passato, non per rimanervi intrappolati, ma per trovare in esso la forza di vivere il presente con coraggio e la capacità di guardare al futuro con speranza».

Il Santo Padre, tra le righe della sua epistola, ha inoltre raccomandato che questo momento celebrativo «possa stimolare l’itinerario di fede e di testimonianza evangelica» e ha rilanciato l’impegno pastorale «volto ad affrontare le molteplici forme di povertà presenti sul territorio, spendendovi con tenera prossimità e amore concreto in favore di quanti sono ai margini della società».

Il messaggio augurale di Papa Bergoglio, ricordando come «la Chiesa di Noto sia ricca di testimoni del Vangelo» si chiude con una citazione dedicata al venerabile Giorgio La Pira e a tanti sacerdoti «che nel corso degli anni hanno donato se stessi per il Regno di Dio». E, guardando al loro esempio, ha poi auspicato un rinnovato cammino per la Diocesi, perché tutti diventino «sempre più strumenti di bontà e di fraternità, aperti al dialogo con tutti».