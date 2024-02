«Tramonto» sulla Terra: è di un siciliano la foto del giorno sul sito della Nasa

«Le ombre della notte»: ha un sapore noir il titolo dell’immagine astronomica del giorno della Nasa (https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html), che incornicia un passaggio cruciale nella giornata sulla Terra, forse il più celebrato dai poeti: il tramonto.

L’astrofotografo siciliano Dario Giannobile ha catturato i colori della dantesca «ora che volge al disio» nella riserva del Plemmirio di Siracusa.

«Ho ricomposto la scena - spiega Giannobile - per mostrare l’evoluzione dei colori durante il crepuscolo».

I colori, suddivisi in bande, sono causati dalla luce solare diretta che si riflette dall’aria e dagli aerosol nell’atmosfera terrestre, da riflessioni multiple che a volte coinvolgono un tramonto arrossato e dalla rifrazione. In pratica, queste bande possono essere diffuse e difficili da distinguere, e i loro colori possono dipendere dai colori vicini al Sole che tramonta. Infine, il Sole tramonta completamente e il cielo diventa buio.

«Il tempo - aggiunge Giannobile - fluisce dalla prima striscia a sinistra verso l’ultima a destra. Partendo dal primo istante possiamo riconoscere i colori luminosi nella parte alta del cielo. Più il tempo scorre, più si osserva la formazione di due zone di colore ben distinte. La prima, in basso, è l’ombra che la Terra proietta sugli strati bassi dell’atmosfera.