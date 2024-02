Siracusa, il quartiere della Mazzarrona perde il suo parroco: è morto padre Antonio Panzica

È morto padre Antonio Panzica, parroco della chiesa di San Corrado Confalonieri, nel quartiere Mazzarrona, a Siracusa. A giugno avrebbe compiuto 83 anni. Era molto amato e attivo nel sociale, in tantissimi lo ricordano per il suo impegno nei confronti dei più svantaggiati: si dedicava ai poveri e alle famiglie del quartiere che vivono in condizioni di precarietà economica.

Nel 1981 l'attuale chiesa non esisteva, ma lui non si scoraggiò e celebrò la messa in un piccolo container donato dall’Isab, trasformato così in luogo di culto. Spesso le sue messe venivano celebrate anche porta a porta per le strade del quartiere o sul cofano della sua auto: poi la raccolta fondi che riuscì a fare acquistare un capannone più grande. La nuova chiesa cominciò ad essere costruita nel 1987 e fu consacrata il 23 febbraio 1992. Padre Panzica aveva quindi festeggiato i 32 anni della parrocchia venerdì scorso.

In queste ore in tanti lo ricordano sui social con messaggi di grande affetto. «Ha fatto veramente tanto per la Mazzarrona - scrivono -. Ha lottato dove tanti altri hanno rinunciato, Ricordo la chiesa in lamiera, ricordo le feste. Il ricordo è quello che rimane. Fai buon viaggio Padre Antonio, salutami tutte le persone a me care. E grazie per quello che hai fatto per la comunità. Riposa in pace». «Che brutta notizia - si legge -. Il nostro grande padre Antonio non c'è più. Mi dispiace immensamente. Sei stato accanto al mio papà durante la sua malattia grazie sempre il conforto che ci hai dato».