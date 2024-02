Papa Francesco nomina il nuovo arcivescovo di Potenza: è don Carbonaro di Rosolini

Un parroco siciliano diventa il nuovo arcivescovo di Potenza. Il Papa ha nominato don Davide Carbonaro, nato a Rosolini, in provincia di Siracusa. Ha cinquantasette anni: nella Cattedrale del capoluogo lucano l'annuncio è stato dato dall'amministratore apostolico della stessa arcidiocesi, monsignor Salvatore Ligorio. Don Carbonaro ha frequentato gli studi di filosofia e teologia alla Pontificia università gregoriana di Roma, conseguendo la licenza in teologia biblica. Il 2 febbraio 1992 ha emesso i voti solenni a Roma ed il 3 ottobre 1992 è stato ordinato sacerdote a Santa Maria in Portico in Campitelli a Roma.

Ha ricoperto numerosi incarichi: promotore vocazionale nel centro pastorale giovanile e vocazionale del proprio Ordine presso la comunità di Santa Maria in Portico a Napoli (1993-1995); parroco di Santa Maria in Portico in Campitelli a Roma (1995-2004); Responsabile di pastorale giovanile della diocesi di Roma per il settore Centro (1997-2004); Membro della Commissione per il dialogo ecumenico e interreligioso della diocesi di Roma (1999-2006); rettore della comunità e del Collegio di Campitelli (2001-2004);