Superenalotto: maxi vincita a Siracusa, centrato un 5+1 da quasi 700 mila euro

Superenalotto d'oro a Siracusa dove è stato centrato un 5 + 1 da 682.533,28 euro. Una cospicua vincita registrata, ieri sera, con una schedina giocata presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento, a Siracusa.

Non si sa ancora se sia stata una sola persona a giocare o un gruppo di persone. Il 2024 non si poteva dunque aprire nel migliore dei modi in Sicilia dove è stata registrata la maxi vincita.

La sestina vincente di questa sera (62 48 20 28 51 42 Jolly 72 Superstar 47) ha anche visto due 5 da 110.255,40 euro a Settimo Torinese (To) e Nardò (Le) e un “4 stella” da 55.259 euro. Ancora nulla da fare per il 6: l’ultimo da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

I vincitori dovranno riscuotere la vincita entro 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni, così come indicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.