Alla marcia diritti dell'infanzia, parteciperà anche il bimbo down dopo la denuncia del padre

Il piccolo Ruben parteciperà dopodomani al corteo per le vie di Siracusa in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini che si è celebrata lunedì scorso.

L’amministrazione comunale lo ha comunicato oggi per pec al papà di Ruben, Antonio Gallitto, che aveva denunciato l’assurdità di negare la partecipazione al figlio ad una marcia per i diritti dei bambini.

L’ufficio Istruzione aveva immediatamente riscontrato la richiesta segnalando però «che la tardività dell’istanza non

consentiva di attivare il procedimento complesso previsto da regolamento comunale». Essendo stata spostata la marcia a giovedì l''Ufficio ha comunicato «la copertura finanziaria necessaria, ulteriore rispetto a quella curriculare già prevista, all’operatore per l’attività di assistenza durante tutto l’evento. Tale riconoscimento non è mai avvenuta in passato. Ciò a riprova della sensibilità, tempestività e attenzione dell’Ufficio che si è fatto carico anche di compulsare le altre parti interessate (istituzione scolastica e cooperativa sociale erogatrice del servizio) investite di

specifiche competenze nell’ambito del procedimento autorizzatorio».