Siracusa, nasce la Casa del sorriso per la tutela dell'infanzia

Sarà inaugurata a Siracusa la Casa del Sorriso, struttura per la tutela dell’infanzia, con attività di prevenzione e contrasto di povertà educativa, trascuratezza e abusi. Ad aprire lo spazio è Fondazione Cesvi, che ha inaugurato analoghe strutture in Italia, a Bari e Napoli, e all’estero, come in Brasile, Zimbabwe e ad Haiti.

Alla presentazione, giovedì 16 novembre dalle 16,30 alla Casa del Sorriso, nel quartiere di Mazzarona, in via Pietro Novelli 47-49, interverranno: Alexia, cantante e testimonial di Fondazione Cesvi, che sarà presente per l’intera durata dell’evento e parteciperà alle attività insieme ai bambini; Roberto Vignola, vicedirettore generale di Cesvi.