Vincent Cassell ufficializza la sua nuova love story in Sicilia: fuga romantica con Narah

Vincent Cassel ha scelto la Sicilia, per una romantica vacanza con quella che sembra proprio la sua nuova fiamma, Narah Baptista, modella di 27 anni. I due non si nascondono più e si sono concessi la loro prima vacanza di coppia all'insegna della dolce vita. Fotografata a Siracusa, nella splendida Ortigia, la nuova coppia ha firmato così il suo debutto ufficiale (tricolore) e a cascata ufficializza la fine del matrimonio dell’attore con la moglie Tina Kunakey, alla quale la Baptista somiglia incredibilmente.

La coppia è stata avvistata in questi giorni in diverse zone del centro storico della cittadina siciliana, come confermano le foto fatte dalla dai due. Sempre in Italia, la ex Monica Bellucci, con cui Vincent è stato legato dal 1999 al 2013 e mamma delle due figlie Deva (anche lei attrice e modella) e Leonie, si trova insieme al nuovo fidanzato, il regista Tim Burton.