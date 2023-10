Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico in vacanza a Marzamemi: c'è chi ipotizza che stiano scegliendo dove sposarsi

Marzamemi è stata meta estiva di vip di qualsiasi tipo, e anche in ottobre non si è smentita. La località siracusana ha accolto, nel fine settimana, anche Gianluigi Buffon, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, ritiratosi quest'anno e ora team manager della Nazionale, e la sua compagna, Ilaria D'Amico, presentatrice televisiva e volto per anni del calcio.

Tra selfie e foto di gruppo, pare che i due stiano pensando anche di sposarsi in Sicilia, e magari hanno approfittato per vedere qualche location a loro gradita. Buffon e la D'Amico stanno insieme dal 2014 e hanno anche un figlio, Leopoldo Mattia. L'ex fuoriclasse della Juventus ha anche due figli avuto nel precedente matrimonio con Alena Seredova.

Buffon e D'Amico si sono concessi anche una passeggiata a Noto, dove hanno visitato la Cattedrale e poi una lunga passeggiata lungo corso Vittoria Emanuele. In moltissimi hanno chiesto una foto al campione del mondo 2006, uno del portieri più forti della storia e idolo assoluto di intere generazioni di tifosi. Buffon ha chiuso la carriera a Parma, a 45 anni, dopo aver vinto tutto, tranne la Champions League, persa in finale per ben tre volte.