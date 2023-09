Mick Jagger a cena in un ristorante di Siracusa: «È un cliente e ricorda tutti i nostri piatti»

Mick Jagger è in vacanza a Siracusa e si concede alcune ore di relax tra passeggiate e buon cibo. La sua presenza in città, e in particolare ad Ortigia, è stata immortalata in uno scatto dello chef Giovanni Guarneri che ha condiviso la foto sui social facendo intuire che il leader dei Rolling Stones non è la prima volta che si reca nel suo locale. "Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento, se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare, è meraviglioso. E se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire? Grazie Mick Jagger. E' stato un onore e un piacere".

La rockstar ama la Sicilia, anche negli scorsi anni scelta come tappa durante le sue vacanze. Lo scorso novembre ha pubblicato su Insagram alcune foto da tipico turista sull'Isola: in una raccoglie della arance, in un'altra è in visita all'Orecchio di Dionisio. In un altro scatto ancora, posa sorridente davanti al Teatro greco di Siracusa.