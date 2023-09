Joe Bastianich in Sicilia per le vacanze: relax a Marzamemi

Joe Bastianich sceglie nuovamente la Sicilia per le vacanze. L'imprenditore statunitense ma di origine italiana è a Marzamemi, dove, nonostante il look da vero turista, è stato riconosciuto e fotografato da tanti nel borgo dei pescatori. È la seconda incursione di Bastianich nel sudest siciliano in pochi mesi. Lo scorso maggio era stato a Chiaramonte Gulfi, nel ragusano.

L'imprenditore ha degustato i prodotti locali presso il ristorante Campisi ed è stato proprio il titolare a postare su Facebook le foto di Bastianich: "Joe è un grande appassionato della cucina italiana, e ha dimostrato un grande interesse per il nostro lavoro. Ha assaggiato con curiosità i nostri prodotti, e ha fatto domande approfondite sulla nostra filosofia. È stato anche molto gentile e disponibile con tutto lo staff, dimostrando un grande rispetto per il nostro lavoro. Grazie Joe per la tua visita, è stato un piacere conoscerti!"

Chi è Joseph Bastianich

Joseph Bastianich è personaggio televisivo e imprenditore statunitense, ma di origine italiana. Da chef ha investito nel settore della ristorazione, passando anche alla conduzione di diversi programmi televisivi non solo di cucina, come MasterChef e Italia’s Got Talent. Bastianich ha ottenuto importanti riconoscimenti per i suoi ristoranti.