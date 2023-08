Cinque anni fa il matrimonio dei Ferragnez a Noto, il commovente post di Chiara

"Cinque anni fa abbiamo festeggiato il nostro amore circondati dai nostri amici e parenti ad una cena emozionante la sera prima del nostro matrimonio". Chiara Ferragni ha pubblicato un post sul Instagram per rivivere coi suoi follower le emozioni del party della sera prima delle sue nozze. La coppia il 1° settembre festeggia l'anniversario delle nozze.

La sera prima del matrimonio i 'Ferragnez' sono stati i protagonisti di una cena a cui hanno preso parte gli amici e i parenti della coppia giunti in Sicilia per l'evento. Nel suo post Ferragni ricorda con ben dieci foto di allora la commozione, le lacrime di gioia, i sorrisi e ovviamente l'amore che ha caratterizzato la cena. Il giorno del matrimonio sull'altare allestito all'aperto con Chiara Ferragni e Fedez c'era anche il loro primogenito, il piccolo Leone, che è nato il 19 marzo del 2018 e aveva cinque mesi (mentre la secondogenita, Vittoria è venuta alla luce il 23 marzo 2021).

Lo scorso anno la coppia ha festeggiato la ricorrenza a Portofino e in quell'occasione la dedica di Fedez era significativa ("mai come oggi quella frase 'nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia' è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l'unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry".