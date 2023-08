Barbara D'Urso baciata dal sole siciliano: in vacanza a Noto e a Marzamemi

Barbara D'Urso è in vacanza ancora una volta in Sicilia. La conduttrice si gode ancora l'estate visto che non sarà più impegnata con Pomeriggio Cinque, che partirà i primi di settembre con la conduzione di Myrta Merlino.

Sui social gli scatti di un tour incantevole tra Noto e Marzamemi, location del Siracusano che tanti vip hanno scelto quest'anno. Ci sono le foto con gli amici, quelle del cibo tipico gustato in compagnia, dei drink al tramonto, dei paesaggi mozzafiato. E un commento accompagna tutte le immagini: "Sicilia bedda", scrive la conduttrice napoletana che così conferma il suo amore per l'Isola.